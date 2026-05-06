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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con garaje en Grad Opatija, Croacia

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Apartamento 2 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento amueblado para alquiler a largo plazo está disponible en Opatija, en e…
$3,448
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Disponible para alquiler a largo plazo: un amplio apartamento de 3 dormitorios situado en la…
$2,069
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Ičići, amplio apartamento de tres dormitorios con una hermosa vista, situado en la primera p…
$2,298
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Un amplio apartamento de tres dormitorios está disponible para alquiler a largo plazo en Iči…
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