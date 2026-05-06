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Apartamentos con garaje en venta en Grad Opatija, Croacia

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2 habitaciones
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3 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Número de plantas 3
Estamos ofreciendo un nuevo ático en el mismo centro de Opatija. Situado en una ubicación ex…
$2,24M
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Número de plantas 3
Opatija Riviera, en una ubicación única, primera fila al mar, este complejo de lujo está sit…
$1,24M
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Situado en una ubicación atractiva en Opatija, en la primera planta de un nuevo edificio mod…
$1,44M
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AdriastarAdriastar
Apartamento 2 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Este apartamento totalmente amueblado con una hermosa vista al mar está situado cerca del ce…
$861,896
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 3
Opatija Riviera, en una ubicación única, primera fila al mar, este complejo de lujo está sit…
$861,896
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