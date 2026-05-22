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Villas con piscina en venta en Grad Novigrad, Croacia

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Villa 4 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Villa 4 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Número de plantas 3
En un entorno tranquilo cerca de Novigrad, un nuevo proyecto de dos villas modernas con pisc…
$787,988
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Agencia
AGENCIJA Elite
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