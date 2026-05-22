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Apartamentos con piscina en venta en Grad Novigrad, Croacia

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Apartamento 4 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/3
En Novigrad, un moderno apartamento en planta baja en un nuevo edificio está disponible en u…
$597,171
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
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