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Apartamentos del mar en venta en Grad Novigrad, Croacia

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Apartamento 3 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/2
En Novigrad, un apartamento moderno y funcional S5 está en venta, situado en la primera plan…
$428,300
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AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 2 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/2
En una de las localidades más buscadas de Novigrad, un apartamento renovado con vistas al pu…
$449,907
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