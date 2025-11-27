Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Novi Vinodolski
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Grad Novi Vinodolski, Croacia

Casa 3 habitaciones en Smokvica Krmpotska, Croacia
Casa 3 habitaciones
Smokvica Krmpotska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Novi Vinodolski, surroundings: detached house situated on a slight hill offering a beautiful…
$547,751
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Povile, Croacia
Casa 5 habitaciones
Povile, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 240 m²
Novi Vinodolski, entorno: a pocos pasos del mar, en una zona tranquila, hay una villa modern…
$1,09M
Dejar una solicitud
