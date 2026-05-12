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Apartamentos del mar en venta en Grad Novi Vinodolski, Croacia

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Apartamento 2 habitaciones en Povile, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Povile, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 2
En el pueblo pesquero de Povile, cerca de la popular ciudad turística de Novi Vinodolski, ha…
$356,250
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Apartamento 1 habitacion en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 4
Venta: un apartamento en el centro de Novi Vinodolski, con una superficie de 66 m2, situado …
$241,331
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Número de plantas 3
Novi Vinodolski – Venta: un luminoso y espacioso apartamento de 81,89 m2 situado en la terce…
$418,307
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AdriastarAdriastar
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