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Apartamentos con garaje en venta en Grad Novi Vinodolski, Croacia

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Apartamento 2 habitaciones en Povile, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Povile, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Número de plantas 2
En el pueblo pesquero de Povile, cerca de la popular ciudad turística de Novi Vinodolski, ha…
$356,250
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
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