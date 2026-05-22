Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Novalja
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Grad Novalja, Croacia

;
villas
8
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Stara Novalja, Croacia
Casa 3 habitaciones
Stara Novalja, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
Nos complace presentar esta hermosa villa de nueva construcción con piscina privada y jardín…
$681,127
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir