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Apartamentos del mar en venta en Grad Labin, Croacia

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Apartamento 4 habitaciones en Grad Labin, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Labin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Un amplio y elegante apartamento en una casa está en venta, situado en una zona tranquila de…
$384,980
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
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