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Casas del mar en Venta en Grad Kastav, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 128-303
$257,304
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
ID CODE: 119-587
$900,217
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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