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Casas con garaje en Venta en Grad Kastav, Croacia

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3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 3
Área 218 m²
ID CODE: 139-157
$609,105
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
ID CODE: 119-587
$900,217
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Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Grad Kastav, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Kastav, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 129-882
$1,14M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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