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Casas con Terraza en Venta en Grad Crikvenica, Croacia

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Crikvenica
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1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Dramalj, Croacia
UP UP
Casa 9 habitaciones
Dramalj, Croacia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 3
La casa de 3 familias se encuentra a unos 800 metros de la playa. En 2011 el edificio fue co…
$864,856
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