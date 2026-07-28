Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Buje
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Grad Buje, Croacia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Buje, Croacia
Casa
Buje, Croacia
Nº de cuartos de baño 3
Área 384 m²
ID CODE: 114-1355
$1,99M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Grad Buje, Croacia

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir