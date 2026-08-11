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Casas en Venta en Drnis, Croacia

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Casa en Drnis, Croacia
Casa
Drnis, Croacia
Tierra: 60 000 m2 Casa: 50 m2 Mar : 3 km Vistas no estructuradas en todas las direcciones…
$699,957
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Casa 6 habitaciones en Drnis, Croacia
Casa 6 habitaciones
Drnis, Croacia
Habitaciones 6
Área 252 m²
Drniš - centro, residencial y edificio de negocios en 3 plantas con una superficie de 98m2, …
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