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Propiedades residenciales en venta en Delnice, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Delnice, Croacia
Casa 2 habitaciones
Delnice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 132 m²
ID CODE: 113-1584
$313,091
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 5 habitaciones en Delnice, Croacia
Casa 5 habitaciones
Delnice, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
ID CODE: 140-23
$1,13M
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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