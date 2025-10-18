Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Crikvenica
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Crikvenica, Croacia

1 habitación
12
2 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
En venta es un apartamento elegante situado en la segunda planta de un edificio moderno con …
$340,004
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
San Patrik Real Estate
Idiomas hablados
English, Hrvatski
Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Venta es un apartamento moderno situado en el segundo piso de un nuevo edificio de calidad e…
$357,591
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
San Patrik Real Estate
Idiomas hablados
English, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir