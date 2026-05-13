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Apartamentos con garaje en venta en Crikvenica, Croacia

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1 habitación
12
2 habitaciones
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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
Crikvenica – Apartamento en venta en un nuevo edificio de calidad, a 100 m del mar Estamos …
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 3
Crikvenica – Apartamento en Calidad Nuevo Edificio, a 100 m del Mar Representamos la venta …
$301,543
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 3
Crikvenica, mediamos la venta de un apartamento en un nuevo edificio de alta calidad situado…
$279,409
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta: un apartamento de tres dormitorios con garaje en una excelente ubicación, a pocos pas…
$695,262
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 3
Crikvenica – Apartamento en venta en un nuevo edificio de calidad, a 100 m del mar Estamos …
$271,807
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