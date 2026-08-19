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Villas en venta en Cantón de Santa Cruz, Costa Rica

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Villa en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Entra en una villa totalmente amueblada y lista para entrar a solo dos cuadras de las arenas…
$345,000
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Villa en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Villa
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a Iguana Villas #7 – una villa bellamente mantenida y totalmente amueblada situad…
$280,000
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