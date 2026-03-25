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Bungalow en venta en Cantón de Santa Cruz, Costa Rica

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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Descubra una rara oportunidad en Pura Jungla, Playa Negra: un paquete privado de 5,147 m2 (1…
$225,000
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