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Propiedades residenciales en venta en RAP del Agua y la Montana, Colombia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Bonafont, Colombia
UP UP
Casa 4 habitaciones
Bonafont, Colombia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 1
Excepcional oportunidad en el triángulo de café de Colombia, cinco minutos fuera de Riosucio…
$92,000
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Parámetros de las propiedades en RAP del Agua y la Montana, Colombia

con Jardín
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