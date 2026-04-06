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Bungalow en venta en Caldas, Colombia

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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Bonafont, Colombia
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Bonafont, Colombia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 223 m²
Número de plantas 1
Excepcional oportunidad en el triángulo de café de Colombia, cinco minutos fuera de Riosucio…
$92,000
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