Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Canadá
  3. Residencial
  4. Casa
  5. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Canadá

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en LArdoise, Canadá
UP UP
Casa 9 habitaciones
LArdoise, Canadá
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Número de plantas 3
40,5 acre Hobby Farm For Sale By Owner in L'Ardoise Richmond County, Cape Breton N.S. 7 minu…
$256,650
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Canadá

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir