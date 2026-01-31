Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Stueng Hav
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Stueng Hav, Camboya

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Tumnob Rolok, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Tumnob Rolok, Camboya
Habitaciones 2
Área 53 m²
Inversión con vistas al futuro 📍Primera costa, Sihanoukville 🏙 Proyecto de complejo tu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Stueng Hav, Camboya

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir