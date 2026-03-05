Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Preah Sihanouk Municipality, Camboya

Propiedad comercial 783 m² en Sihanoukville, Camboya
Propiedad comercial 783 m²
Sihanoukville, Camboya
Habitaciones 92
Dormitorios 92
Área 783 m²
Piso 8
📣📣 អាគារសម្រាប់លក់ l Building For Sale 📍 ទីតាំង l Ubicación: សង្កាត់១, ក្រុងព្រះសុីហនុ l San…
$5,50M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sihanoukville, Camboya
Propiedad comercial
Sihanoukville, Camboya
Esta propiedad de uso mixto está situada en el corazón de la ciudad de Sihanouk, que ofrece …
$4,50M
Dejar una solicitud
