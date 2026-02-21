Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en Phnom Penh, Camboya

2 propiedades total found
Dúplex en Khan Daun Penh, Camboya
Dúplex
Khan Daun Penh, Camboya
Área 60 m²
Time SQUARE 7 SHOWROOMLOBBY & DUPLEX✅Diseño exquisito✅Interior elegante✅Serie Premium✅VIP Ub…
$40,387
Dúplex 3 habitaciones en Phnom Penh, Camboya
Dúplex 3 habitaciones
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 112 m²
Time Square 8 - duplex de 2 piezas🔥 Exclusivo 📍 Ubicación superior ← 💰 Altos rendimientosPre…
$74,560
