Villas en venta en Koh Kong, Camboya

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Villa 3 habitaciones en Koh Kong, Camboya
Villa 3 habitaciones
Koh Kong, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 1
$177,000
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