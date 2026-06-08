Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Koh Kong
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Koh Kong, Camboya

;
1 propiedad total found
Propiedad comercial 62 m² en Koh Kong, Camboya
Propiedad comercial 62 m²
Koh Kong, Camboya
Área 62 m²
Número de plantas 2
Nuevas villas en una isla maravillosa en Camboya.¡Presta atención! Camboya ocupó el primer l…
$177,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir