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Apartamentos con piscina en venta en Khan Toul Kork, Camboya

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Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 29/47
🌆 Phnompen • Raras lotes en rascacielos casi agotados • descuento adicional al precioRestos …
$83,565
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Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 30
Apartamento de dos habitaciones 60 metros cuadrados Hay 29 países en el LCD LUXOVA.Apartamen…
$84,318
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