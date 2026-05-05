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Apartamentos con Jardín en venta en Khan Sen Sok, Camboya

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condos
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Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 30/38
Phnom Penh - apartamentos con ingresos de $ y crecimiento hasta +50%Llaves ya en Diciembre 2…
$107,151
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