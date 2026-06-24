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Casas con Jardín en Venta en Khan Daun Penh, Camboya

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Casa 5 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Casa 5 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 2
Acogedora villa privada en el centro de la capital del Reino de Camboya Phnom Penh.Distrito …
$220,000
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Agencia
Consulting VP Park SRL
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