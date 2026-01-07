Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Daun Penh
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Khan Daun Penh, Camboya

estudios
4
1 habitación
5
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 4 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 10/41
Apartamento de 4 piezas en venta en un complejo en construcción situado en la parte central …
$270,980
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 3 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Piso 10/41
Apartamento de 3 piezas en venta en un complejo en construcción situado en la parte central …
$220,380
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Khan Daun Penh, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Khan Daun Penh, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 9/41
Apartamento de 2 habitaciones en venta en un complejo en construcción situado en la parte ce…
$160,670
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir