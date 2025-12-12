Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Khan Chroy Changvar, Camboya

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 8/41
Apartamento de 2 habitaciones en venta en un complejo en construcción situado en la parte ce…
$130,580
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir