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Casas con Terraza en Venta en Khan Chbar Ampov, Camboya

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Villa 15 habitaciones en Ta Ngov Kandal, Camboya
Villa 15 habitaciones
Ta Ngov Kandal, Camboya
Habitaciones 15
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
Villa separada en el centro de la capital del Reino de Camboya.Listo para vivir. Una casa fa…
$220,000
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