Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

condos
3
3 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Apartamento 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 540 m²
Piso 22/47
En el centro de negocios de Phnompen. Un nuevo condominio. LUX SEGMENT 5 HOTEL STARS. Ingres…
$125,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir