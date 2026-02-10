Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

condos
4
1 habitación
6
3 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Apartamento 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 39
🚨 ¡Empieza a vender un nuevo rascacielos en BKK1! DE PRICE ESHE MINUS 20%❗️Los hogares vuela…
$97,760
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir