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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

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Apartamento 1 habitacion en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Apartamento 1 habitacion
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 17/39
🏢 Time Square 9 "The Gatsby" está lanzando en BKK1! Los precios de venta anticipada comienza…
$80,000
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Agencia
Realestate.com.kh
Idiomas hablados
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