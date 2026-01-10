Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

condos
3
1 habitación
4
3 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Apartamento 2 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 10/36
🌟Getby. Prefacio en CENTER PNOMPEN.Lanzamiento oficial y pre-auraciónLa esperada Casa Gatsby…
$68,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir