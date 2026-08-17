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Arrendamiento a largo plazo villas en Kandal Stueng District, Camboya

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1 propiedad total found
Villa de 4 habitaciones en Kandal Stueng District, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Kandal Stueng District, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 148 m²
Piso 3
Aquí hay una propiedad que ofrece comodidad y valor en la creciente zona residencial de Prea…
$600
por mes
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