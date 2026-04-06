Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Kandal Stueng District
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Kandal Stueng District, Camboya

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Kandal Stueng District, Camboya
Casa 2 habitaciones
Kandal Stueng District, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 83 m²
Piso 2
Esta casa de dos plantas totalmente amueblada en Borey 5 Star Residence ofrece un ambiente d…
$300
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir