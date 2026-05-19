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Casas con garaje en Venta en Svishtov, Bulgaria

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Casa 4 habitaciones en Alekovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Alekovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Nos complace ofrecer esta casa de 3 dormitorios con un jardín soleado y fértil, situada en e…
$19,460
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
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