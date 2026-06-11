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Áticos con Terraza en Venta Sveti Vlas, Bulgaria

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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 8/8
👑 Ático en la planta superior con el panorama del mar: Apartamento de cuatro habitaciones en…
$346,536
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
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