  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Sveti Vlas
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vistas al mar

Áticos del mar en Venta Sveti Vlas, Bulgaria

1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso ático amueblado con estilo y con vistas frontales al mar en el comple…
$383,741
GINY DOM
English, Русский, Français, Български
