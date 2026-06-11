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Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Sveti Vlas, Bulgaria

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 6/7
🏛️ Luxo de doble longitud con vistas al mar y montañas: Mesonet exclusivo en Villa Florencia…
$319,790
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Bulgarian Expert
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 2/5
🏛️ El estilo de la puerta y el silencio del jardín interior: un exclusivo entresuelo de dos …
$348,448
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
ANTONIA: Increíble apartamento de dos niveles con enormes terrazas!Ponemos a su atención un …
$121,364
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