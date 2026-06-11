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Apartamentos de varios niveles con garaje en venta en Sveti Vlas, Bulgaria

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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Piso 3
← ARTHUR: ático de cinco habitaciones en tres niveles – el epitome de lujo en St. Vlas!Ponem…
$669,437
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
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