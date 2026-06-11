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Casas con Terraza en Venta en Sveti Vlas, Bulgaria

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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 2
Su casa familiar junto al mar en San Vlas - coziness, estilo y naturaleza en un solo lugar!¡…
$432,131
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Piso 2/2
🌳 Jardín propio y espacio real: Apartamento de tres dormitorios de lujo en el milenioOfrecem…
$319,790
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Agencia
Bulgarian Expert
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