Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Sveti Vlas
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Sveti Vlas, Bulgaria

villas
3
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 663 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una espaciosa casa de tres plantas, lujosamente amueblada, con piscina y VISTA FRO…
$902,805
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir