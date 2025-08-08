Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos cerca del club de golf en venta en Sveti Vlas, Bulgaria

áticos
7
estudios
25
1 habitación
313
2 habitaciones
186
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de dos dormitorios con vistas al mar en PRIMERA…
$137,777
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
