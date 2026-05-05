Hoteles en venta en Sungurlare, Bulgaria

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Hotel 108 m² en Lozarevo, Bulgaria
Hotel 108 m²
Lozarevo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Descripción del objeto: El pueblo de Lozarevo es una comunidad animada y bien conectada con …
$131,926
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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