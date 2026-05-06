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Propiedades residenciales en venta en Stambolovo, Bulgaria

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Tankovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Tankovo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Descripción del objeto: El apartamento ofrecido de tres habitaciones está situado en el comp…
$76,226
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Parámetros de las propiedades en Stambolovo, Bulgaria

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